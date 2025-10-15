Infos transport en commun : L.BEA05 : modification horaire les mercredis dès lundi 3 novembre
Perturbation
A compter du lundi 3 novembre 2025.
Afin d’assurer une arrivée à l’heure à l’établissement scolaire, un service de la ligne est adapté.
- Le service BEA05-12 circulant le mercredi matin est avancé de 5 minutes sur certains arrêts. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE
vers MONTSEVEROUX