Infos transport en commun : L.BEA05 : modification horaire les mercredis dès lundi 3 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 3 novembre 2025.

 

Afin d’assurer une arrivée à l’heure à l’établissement scolaire, un service de la ligne est adapté.

  • Le service BEA05-12 circulant le mercredi matin est avancé de 5 minutes sur certains arrêts. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

 

Merci de votre compréhension

