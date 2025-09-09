itinisère

Infos transport en commun : L.BEA05: modification arrêt dès mercredi 17 septembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 17 septembre 2025

 

  • Le mercredi, le départ de 7h49 de l’arrêt « La Feyta » à Montseveroux ne dessert plus l’’arrêt « Le Bourg » à Primarette à 8h03.
  • Les usagers de l’arrêt « Le Bourg » à Primarette sont invités à se reporter sur le car desservant maintenant cet arrêt à 7h57 en direction du collège Jacques Brel de Beaurepaire (BEA0504).
  • Le mercredi, le départ de 7h30 de l’arrêt « Bourg » à Montseveroux  est avancé de 5 minutes et fixé à 7h25 selon les horaires suivants (BEA0504) :

l-bea05-au-17-09-25.JPG

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Région

    vers BEAUREPAIRE
    vers MONTSEVEROUX
