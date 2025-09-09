Infos transport en commun : L.BEA05: modification arrêt dès mercredi 17 septembre
Perturbation
Dès mercredi 17 septembre 2025
- Le mercredi, le départ de 7h49 de l’arrêt « La Feyta » à Montseveroux ne dessert plus l’’arrêt « Le Bourg » à Primarette à 8h03.
- Les usagers de l’arrêt « Le Bourg » à Primarette sont invités à se reporter sur le car desservant maintenant cet arrêt à 7h57 en direction du collège Jacques Brel de Beaurepaire (BEA0504).
- Le mercredi, le départ de 7h30 de l’arrêt « Bourg » à Montseveroux est avancé de 5 minutes et fixé à 7h25 selon les horaires suivants (BEA0504) :
Ligne(s) concernée(s)
BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE
vers MONTSEVEROUX