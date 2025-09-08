Infos transport en commun : L.BEA05: horaires avancés vendredi 5 et lundi 8 septembre
Perturbation
Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025
Entre 06h00 et 08h00
En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.
Les services suivants seront avancés de 15 minutes et ne desserviront pas l'arrêt "Centre Bourg" :
•Départ de Montseveroux à 07h03 avancé à 06h48.
• Départ de Montseveroux à 07h13 avancé à 06h58.
• Départ de Primarette à 07h20 avancé à 07h05.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE
vers MONTSEVEROUX