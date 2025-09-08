itinisère

Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025
Entre 06h00 et 08h00

 

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

Les services suivants seront avancés de 15 minutes et ne desserviront pas l'arrêt "Centre Bourg" :

•Départ de Montseveroux à 07h03 avancé à 06h48.

• Départ de Montseveroux à 07h13 avancé à 06h58.

• Départ de Primarette à 07h20 avancé à 07h05.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Région

    vers BEAUREPAIRE
    vers MONTSEVEROUX
