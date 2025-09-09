itinisère

Infos transport en commun : L.BEA05: arrêt "Les Vosges" à Montseveroux desservi dès mercredi 10 septembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 10 septembre 2025

 

L’arrêt « Les Vosges » à Montseveroux est ajouté sur les départs suivants :

A l'aller :

  • Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h15 en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire (BEA0502).
  • Mercredi à 7h51 en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire (BEA0510).

Sur les retours :

  • Mercredi sur le départ de 12h40 du collège Jacques Brel en direction de l’arrêt « La Feyta » à Montseveroux (BEA0501).
  • Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le départ de 17h05 de la gare routière de Beaurepaire en direction de « La Feyta » à Montseveroux (BEA0505).

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Région

    vers BEAUREPAIRE
    vers MONTSEVEROUX
