Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 10 septembre 2025

L’arrêt « Les Vosges » à Montseveroux est ajouté sur les départs suivants :

A l'aller :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h15 en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire (BEA0502).

Mercredi à 7h51 en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire (BEA0510).

Sur les retours :

Mercredi sur le départ de 12h40 du collège Jacques Brel en direction de l’arrêt « La Feyta » à Montseveroux (BEA0501).

Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le départ de 17h05 de la gare routière de Beaurepaire en direction de « La Feyta » à Montseveroux (BEA0505).

Merci de votre compréhension