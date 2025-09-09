Infos transport en commun : L.BEA05: arrêt "Les Vosges" à Montseveroux desservi dès mercredi 10 septembre
Perturbation
Dès mercredi 10 septembre 2025
L’arrêt « Les Vosges » à Montseveroux est ajouté sur les départs suivants :
A l'aller :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 7h15 en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire (BEA0502).
- Mercredi à 7h51 en direction du collège Jacques Brel à Beaurepaire (BEA0510).
Sur les retours :
- Mercredi sur le départ de 12h40 du collège Jacques Brel en direction de l’arrêt « La Feyta » à Montseveroux (BEA0501).
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur le départ de 17h05 de la gare routière de Beaurepaire en direction de « La Feyta » à Montseveroux (BEA0505).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BEA05 MONTSEVEROUX-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE
vers MONTSEVEROUX