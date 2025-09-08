Jusqu'au 08/09/2025 - Cars Région

Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025

Entre 06h00 et 08h00

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

Les services suivants seront avancés de 15 minutes et ne desserviront pas l'arrêt "Centre Bourg" :

• Départ de Bellegarde-Poussieu à 06h55 avancé à 06h40.

• Départ de Bellegarde-Poussieu à 07h11 avancé à 06h56.

• Départ de Jarcieu à 07h15 avancé à 07h00.

• Départs de Moissieu-sur-Dolon à 07h15 avancés à 07h00.

Merci de votre compréhension