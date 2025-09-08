Infos transport en commun : L.BEA02: horaires avancés vendredi 5 et lundi 8 septembre
Perturbation
Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025
En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.
Les services suivants seront avancés de 15 minutes :
• Le départ de 07h13 de Thodure est avancé à 06h58.
• Le départ de 07h14 de Lentiol est avancé à 06h59.
Aussi, le départ de 07h10 de Thodure ne desservira pas l’arrêt « Centre Bourg ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
BEA02 LENTIOL-THODURE-BEAUFORT-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE / MARCOLLIN
vers LENTIOL / THODURE