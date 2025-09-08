Jusqu'au 08/09/2025 - Cars Région

Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

Les services suivants seront avancés de 15 minutes :

• Le départ de 07h13 de Thodure est avancé à 06h58.

• Le départ de 07h14 de Lentiol est avancé à 06h59.

Aussi, le départ de 07h10 de Thodure ne desservira pas l’arrêt « Centre Bourg ».

Merci de votre compréhension