Jusqu'au 08/09/2025 - Cars Région

Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

Le départ de 06h50 de Cour-et-Buis sera avancé à 06h35 et ne desservira pas l’arrêt « Centre Bourg ».

Merci de votre compréhension