Infos transport en commun : L.BEA01: horaire avancé vendredi 5 et lundi 8 septembre

Perturbation

Jusqu'au 08/09/2025 - Cars Région

Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025

 

En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

Le départ de 06h50 de Cour-et-Buis sera avancé à 06h35 et ne desservira pas l’arrêt « Centre Bourg ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BEA01 COUR ET BUIS-BEAUREPAIRE Cars Région

    vers BEAUREPAIRE / POMMIER DE BEAUREPAIRE
    vers COUR ET BUIS
