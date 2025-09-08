Infos transport en commun : L.BEA01: horaire avancé vendredi 5 et lundi 8 septembre
Perturbation
Les vendredi 05 septembre et lundi 08 septembre 2025
En raison de l'installation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.
Le départ de 06h50 de Cour-et-Buis sera avancé à 06h35 et ne desservira pas l’arrêt « Centre Bourg ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BEA01 COUR ET BUIS-BEAUREPAIRE Cars Régionvers BEAUREPAIRE / POMMIER DE BEAUREPAIRE
vers COUR ET BUIS