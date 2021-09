Jusqu'au 06/09/2021 - Cars Région

Vendredi 3 et lundi 6 septembre 2021

A partir de 16h00

Arrêt "ET L. Dufeillant" à Beaurepaire

Non desservi

En raison de l'organisation de la vogue annuelle sur la commune de Beaurepaire, les lignes sont déviées à partir de 16h00.

L'arrêt "ET L. Dufeillant" ne sera pas desservi sur les services du soir.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Collège Jacques Brel" à Beaurepaire.

La prise en charge sera effectuée au niveau des terrains de tennis.

Merci de votre compréhension