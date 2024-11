Jusqu'au 07/07/2025 - Cars Région

A partir du 21 novembre 2024 et pour une durée indéterminée

Arrêts "Le Perrier" et "L'Eglise" à Vaujany

Non desservis

En raison d'un éboulement sur la commune de Vaujany, les arrêts "Le Perrier" et "L'Eglise" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Pourchery" ou "Station Téléphérique" à Vaujany.

Merci de votre compréhension.