Jusqu'au 30/04/2026 - Cars Région

Du lundi 30 mars au soir au jeudi 30 avril 2026

En raison de travaux, la route Départementale 44, route de Villard Reculas, sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « La Beurrière » et « La Voulte » à Oz ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Le Raffour » à Bourg d’Oisans.

Merci de votre compréhension