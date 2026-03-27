Infos transport en commun : L.BDO04 : arrêts non desservis à Oz du 30 mars au 30 avril
Perturbation
Du lundi 30 mars au soir au jeudi 30 avril 2026
En raison de travaux, la route Départementale 44, route de Villard Reculas, sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « La Beurrière » et « La Voulte » à Oz ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Le Raffour » à Bourg d’Oisans.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
BDO04 VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE)
vers OZ / VAUJANY