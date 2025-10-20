Jusqu'au 20/10/2025 - Cars Région

Du mercredi 15 octobre au lundi 20 octobre 2025.

En raison de travaux, la route Départementale 44 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « La Beurrière » et « La Voulte » à Oz ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Le Raffour » à Le Bourg-d’Oisans.

Merci de votre compréhension