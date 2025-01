Jusqu'au 07/07/2025 - Cars Région

A compter du mercredi 29 janvier 2025

Les lignes BDO03 (y compris mercredi midi) et PVSCA (aller et retour) sont rétablies par la RD530, avec les adaptations suivantes en raison de la fragilité de la route et des horaires de fermeture :

- Les arrêt « L’Alleau » et « Bourg d’Arud » ne peuvent pas être desservis.

- L’arrêt « Télécabine de Venosc » est provisoirement déplacé au carrefour de la RD214 et de la RD530.

- Le départ de la ligne BDO03 de « La Ville » est avancé à 07h30 et les horaires sont modifiés.

Merci de votre compréhension