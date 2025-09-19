Jusqu'au 19/09/2025 - Cars Région

Du lundi 1er au vendredi 19 septembre, suite à la fermeture de l'école d'Auris-en-Oisans, sur la ligne BD002, le départ à 07h53 et 16h35 de Auris-en-Oisans en direction de Auris-en-Oisans sont supprimés.

Merci de votre compréhension.