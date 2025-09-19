itinisère

Infos transport en commun : L.BDO02 : services supprimés du 1er au 19 septembre

Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - Cars Région

Du lundi 1er au vendredi 19 septembre, suite à la fermeture de l'école d'Auris-en-Oisans, sur la ligne BD002, le départ à 07h53 et 16h35 de Auris-en-Oisans en direction de Auris-en-Oisans sont supprimés.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers AURIS EN OISANS / BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
    vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN
