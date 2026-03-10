itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 10/03/2026

Infos transport en commun : L.BDO01: modification horaires en raison de travaux

Travaux

- Cars Région

Du 23 mars au 4 avril 2026 Et du 20 avril au 29 mai 2026

 

En raison de travaux sur la Vallée de la Lignarre.

Les retours du soir sont modifiés en fonction de l’ouverture de la route .

Les élèves du primaire pourront être accueillis au centre de loisirs de Bourg d ’Oisans desservi par le service du retour.

l-bdo01-travaux-mars-avril-26.JPG

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BDO01 ORNON-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers ORNON
Voir toutes les infos trafic