- Cars Région

Du 23 mars au 4 avril 2026 Et du 20 avril au 29 mai 2026

En raison de travaux sur la Vallée de la Lignarre.

Les retours du soir sont modifiés en fonction de l’ouverture de la route .

Les élèves du primaire pourront être accueillis au centre de loisirs de Bourg d ’Oisans desservi par le service du retour.

Merci de votre compréhension