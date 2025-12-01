Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Jusqu'au 19 décembre, suite à une coupure de route, les cars de la ligne AVE02 ne desserviront pas les arrêts "Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Le Dru" à Dolomieu, exceptionnellement desservi, et "Thuellin Eglise" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.

Un arrêt provisoire est ajouté au croisement de la D14B route de la Chataigneray et du chemin de la Péroncière

Merci de votre comprhénsion