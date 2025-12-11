Infos transport en commun : L.AVE02 : arrêts non desservis à partir du 3 décembre
Perturbation
À partir du 3 décembre 2025 et pour une durée indéterminée
En raison du risque d’effondrement d’une habitation sur la commune de Dolomieu, la route de Thuellin est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- Les arrêts « Couverier », « Bois de Thuellin » et « Thuellin Eglise » ne seront pas desservis.
- L’arrêt « Couverier » est reporté sur l’arrêt « Le Dru » exceptionnellement desservi, et sur un arrêt provisoire à l’angle de la route de la Châtaigneray et du Chemin de la Péroncière.
- Les arrêts « Bois de Thuellin » et « Thuellin Eglise » sont reportés à l’arrêt « Ecole de Musique » à Thuellin.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL.- LES AVENIERES Cars Régionvers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
- Couverier DOLOMIEU
- Bois de Thuellin AVENIERES VEYRINS THUELLIN
- Thuellin - Eglise AVENIERES VEYRINS THUELLIN
