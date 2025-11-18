Perturbation

Du 18/11/2025 au 06/12/2025 - M’Réso

Ligne Sacado n°162. En raison de l’avancement des travaux sur l’avenue du Vercors à Meylan, l’itinéraire du Sacado 162 vers le collège du Rondeau Montfleury est modifié. Désormais, la déviation passera par le chemin des Sources, où un arrêt provisoire est mis en place à l’angle avenue du Vercors / chemin des Sources. L’arrêt « Buclos » en direction du collège est donc déplacé à cet arrêt provisoire et ne sera plus desservi à l’arrêt « Revirée » de la ligne Chrono 1.