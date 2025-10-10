itinisère

Date d'impression : 08/09/2025

Infos transport en commun : L.ABR06 PBE09 : arrêt non desservi à Les Abrets-en-Dauphiné du 22 sept au 10 oct

Perturbation

Jusqu'au 10/10/2025 - Cars Région

Du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre 2025
Arrêt « La Luissert » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens Saint-Ondras -> Fitilieu 

 

Du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre 2025, en raison de travaux sur la commune de Les Abrets en Dauphiné L’arrêt « La Luissert » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens Saint-Ondras -> Fitilieu et sera déplacé comme suit :

 

abr06-pbe09-arret-non-desservi.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ABR06 PANISSAGE-VAL DE VIRIEU-LES ABRETS Cars Région

    vers LES ABRETS
    vers BLANDIN / VAL DE VIRIEU

  • Car PBE09 FITILIEU-PT BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers LES ABRETS
