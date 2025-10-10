Infos transport en commun : L.ABR06 PBE09 : arrêt non desservi à Les Abrets-en-Dauphiné du 22 sept au 10 oct
Du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre 2025
Arrêt « La Luissert » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens Saint-Ondras -> Fitilieu
Du lundi 22 septembre au vendredi 10 octobre 2025, en raison de travaux sur la commune de Les Abrets en Dauphiné L’arrêt « La Luissert » ne sera pas desservi, uniquement dans le sens Saint-Ondras -> Fitilieu et sera déplacé comme suit :
ABR06 PANISSAGE-VAL DE VIRIEU-LES ABRETS Cars Régionvers LES ABRETS
vers BLANDIN / VAL DE VIRIEU
PBE09 FITILIEU-PT BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers LES ABRETS