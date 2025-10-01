itinisère

Infos transport en commun : L.ABR05 et PBE11 : modifications arrêts du 8 septembre au 1 octobre

Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Du 8 septembre au 1 octobre
Modifications arrêts

Du 8 septembre au 1 octobre, en raison de travaux sur la commune de Charancieu, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région sur les lignes ABR05 et PBE11.

  • L’arrêt « Bouchet-Bonnelet » ne sera pas desservi à Charancieu, merci de vous reporter à l’arrêt « Lotissement le Cuaz » à Charancieu.
  • L’arrêt « La Petite Ayal » est déplacé à l’intersection de la route du Girerd et du Chemin de la Grande Ayal à Charancieu, merci de vous reporter à l’arrêt provisoire.

