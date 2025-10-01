Infos transport en commun : L.ABR05 et PBE11 : modifications arrêts du 8 septembre au 1 octobre
Perturbation
Du 8 septembre au 1 octobre
Modifications arrêts
Du 8 septembre au 1 octobre, en raison de travaux sur la commune de Charancieu, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région sur les lignes ABR05 et PBE11.
- L’arrêt « Bouchet-Bonnelet » ne sera pas desservi à Charancieu, merci de vous reporter à l’arrêt « Lotissement le Cuaz » à Charancieu.
- L’arrêt « La Petite Ayal » est déplacé à l’intersection de la route du Girerd et du Chemin de la Grande Ayal à Charancieu, merci de vous reporter à l’arrêt provisoire.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
PBE11 PALADRU-PRESSINS-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers MONTFERRAT
ABR05 LA BATIE DIVISIN-LES ABRETS Cars Régionvers LES ABRETS
vers LES ABRETS