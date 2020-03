Jusqu'au 31/08/2020 - Transisère

Dès le 23 mars 2020

Afin d’offrir des départs réguliers entre Rives et Grenoble le matin, le départ de 6h35 de la Place Hector Berlioz à La Côte-Saint-André en direction de Grenoble circulant en période scolaire et période de vacances scolaires est avancé de 5 minutes et fixé à 6h30.

Les horaires intermédiaires sont également avancés de 5 minutes pour une arrivée à la gare routière de Grenoble à 7h37.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère