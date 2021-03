Jusqu'au 31/08/2021 - Transisère

Dès lundi 18 janvier 2021

Le départ de 7h32 de La Sure en Chartreuse et à destination de Saint-Laurent du Pont desservira la gare routière de Saint-Laurent-du-Pont à 7h46.

La correspondance avec la ligne 7500 à destination du collège Beatrice de Savoie et du collège Saint-Bruno s’effectuera, non plus au collège Le Grand Som, mais à l’arrêt « Gare routière » à Saint-Laurent-du-Pont avec un départ à 7h52.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère