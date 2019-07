Jusqu'au 03/07/2019. - Transisère

Ce mercredi 3 juillet, seuls les départs de Grenoble à 7h20 et 16h35 et les départs de d'Allevard à 9h15 et 18h05 seront limités à l'arrêt "Gare" à Goncelin.

Merci de votre compréhension.

L’équipe Transisère