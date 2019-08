Du 12/08/2019 au 23/08/2019 - Transisère

Du 12 au 23 août 2019 inclus

De 6h30 à 16h00

Sauf weekend et jours fériés

Arrêts « Moretel de Mailles », « Les Fontaines » et

« Sailles »à Crêts-en-Belledonne

Non desservis

Retards à prévoir

En raison d’une coupure de route sur la commune des Crêts-en-Belledonne, la ligne est déviée entre 6h30 et 16h00 (sauf weekend et jours fériés). Les arrêts « Moretel de Mailles », « Les Fontaines » et « Sailles » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « La Gare » à Goncelin » ou « Quartier de Gerland », exceptionnellement desservi à Crêts-en-Belledonne.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère