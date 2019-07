Jusqu'au 04/07/2019. - Transisère

Ce jeudi 4 juillet, suite à la coupure de la D525 sur la commune de Crêts-en-Belledonne, les départs ci-dessous sont limités à Goncelin "Gare".

Départs de Grenoble à 7h20 et 16h35.

et Départs de Allevard à 9h15 et 18h05.

Aussi, les départs de Grenoble et de Allevard, ne desserviront pas les arrêts "Les Sailles", "Moretel de Maille" et "Les Fontaines" sur la commune de Crêts-en-Belledonne sur les services non limités à Goncelin.

