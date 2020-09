Jusqu'au 15/09/2020 - Transisère

Le 15 septembre 2020 De 13h00 à 16h30

Modification terminus

En raison du passage de la 16ème étape du Tour de France sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage, les départs et arrivées se feront à l’arrêt « Uriage Gare » à Saint-Martin-d’Uriage entre 13h00 et 16h30 sur les services suivants :



-Les départs de 12h30 et 15h30 de Saint-Martin-d’Hères

-Les départs de 13h20 et 16h20 de SainMartin-d’uriage



Aussi des retards sont à prévoir

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère