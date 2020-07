Jusqu'au 10/07/2020 - Transisère

Vendredi 10 juillet 2020

Entre 8h00 et 15h00

Arrêts « Le Fangeat » et « La Bâtie » A Saint-Ismier

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint-Ismier, la ligne est déviée. Les arrêts « Le Fangeat » et « La Bâtie » à Saint-Ismier ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Le Piat » à Saint-Nazaire-les-Eymes ou « Les Semaises » à Montbonnot-Saint-Martin.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère