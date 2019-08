Du 21/08/2019 au 29/08/2019 - Transisère

Nuits des 21, 22, 26, 27, 28 et 29 août 2019 inclus

A partir de 20h00 jusqu’à fin de service

Arrêts « Bir-Hakeim » et « Hôtel de Ville-Chanrion »

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Grenoble, la ligne est déviée. Les arrêts « Bir-Hakeim » et « Hôtel de ville – Chanrion », dans les deux sens de circulation ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l’arrêt « Mutualité » de la SEMITAG, exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère