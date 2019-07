Du 11/07/2019 au 12/07/2019 - Transisère

Les jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019

Arrêts « Bir-Hakeim », « VerdunPréfecture » et « Victor Hugo » à Grenoble

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Grenoble, la ligne est déviée. Les arrêts « Bir-Hakeim », « Verdun-Préfecture » et « Victor Hugo » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur les arrêts « Gambetta » ou « Hôtel de Ville » à Grenoble (exceptionnellement desservis).

Merci de votre compréhension

