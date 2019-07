Du 05/08/2019 au 28/08/2019 - Transisère

Du 5 au 28 août 2019

Communes de St-Sauveur, Têche, Beaulieu et

arrêts "Piscine", "Mairie" et "Croix de Perpignan" à Vinay

non desservis

En raison de travaux sur la commune de Vinay, la ligne est déviée. Les communes de St-Sauveur, Têche, et Beaulieu ainsi que les arrêts "Piscine", "Mairie" et "Croix de Perpignan" à Vinay ne seront pas desservis.

Aussi, les horaires à l’arrêt « Bd Beyle Stendhal » sont avancés de 5 min. Merci de vous reporter à l’arrêt "Bd Beyle Stendhal" à St-Marcellin ou "Coopérative Noix" à Vinay.



Attention : A St-Marcellin, en direction de Grenoble, merci de vous rendre à l’arrêt « Bd Beyle Stendhal » situé en face, dans le sens Grenoble -> St Marcellin.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère