Du 26/08/2019 au 26/08/2019 - Transisère

Lundi 26 août 2019

Entre 9h00 et 15h00

Arrêts « Saint-Jacques » et « Parc de la Grille »

Dans le sens Saint Marcellin -> Grenoble

À Moirans non desservis

En raison de travaux sur la commune de Moirans, les arrêts « Saint-Jacques » et « Parc de la Grille » dans le sens Saint Marcellin -> Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « Chalet » (exceptionnellement desservi) ou « Chorot - Pompiers » à Moirans.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère