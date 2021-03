Jusqu'au 15/03/2021 - Transisère

Lundi 15 mars 2021

Entre 13h30 et 15h50

Arrêts « Chorot Pompiers », « Place du 08 mai 1945 » et « Saint Jacques » à Moirans non desservis

Sens Grenoble -> Saint-Marcellin

En raison d’une coupure de route sur la commune de Moirans, les arrêts « Chorot Pompiers », « Place du 08 mai 1945 » et « Saint Jacques » ne seront pas desservis, uniquement dans le sens Grenoble ->Saint Marcellin.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Lycée Pierre Beghin » à Moirans.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère