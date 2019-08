Du 24/08/2019 au 25/08/2019 - Transisère

Les samedi 24 et dimanche 25 août 2019

Non desserte des communes de St-Sauveur,

Têche et Beaulieu,

Et suppression des arrêts « Mairie »,« Piscine » et

« Croix de Perpignan-Gare » à Vinay

En raison des fêtes de la 126ème Rosière à Vinay, les arrêts « Mairie », « Piscine » et « Croix de Perpignan-Gare » ne seront pas desservis. Merci de vous reporter sur l’arrêt « Coopérative noix » à Vinay.

ATTENTION: dans les deux sens de circulation, la dépose et la prise en charge des clients seront effectuées du côté du Grand séchoir (arrêt provisoire matérialisé par un poteau).

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère