Du 06/07/2019 au 07/07/2019 - Transisère

Les samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019

Arrêts « Les Morrets » et « La Place » à Autrans-Méaudre-en-Vercors,

« Charpichon », « Les Gorges » et « Les Jarrands » à Villard-de-Lans non desservis

En raison de la foire bio organisée à Méaudre, les arrêts « Les Morets » et « La Place » à Autrans-Méaudre-en-Vercors, « Charpichon », « Les Gorges » et « Les Jarrands » à Villard-deLans ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « La Piscine » à Méaudre ou « Font Noire » à Villard-de-Lans.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère