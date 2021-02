Jusqu'au 27/02/2021 - Transisère

Ce samedi 27 février, suite à une surcharge sur les lignes 5100 et 5110, les cars au départ de Villard-de-Lans à 10h45 et de Lans-en-Vercors à 11h00 en direction de Grenoble ne pourront plus prendre de passagers.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère