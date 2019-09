Jusqu'au 24/09/2019 - Transisère

Le mardi 24 septembre 2019

Entre 8h00 et 18h00 Les arrêts « Les Marceaux » à Avignonet,

« Les Gaillardons » et « Le Village » à Saint Martin de la Cluze

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint Martin de la Cluze, les arrêts « Les Marceaux » à Avignonet, « Les Gaillardons » et « Le Village » à Saint Martin de la Cluze uniquement sur le service de 12h15 de Mens ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur aux arrêts « La Morte » à Sinard ou « La Gare » à Saint Martin de la Cluze.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère