Du 27/06/2019 au 31/08/2019 - Transisère

Du 27 juin au 31 août 2019

Les lundis entre 06h00 et 14h00

Les jeudis entre 14h00 et 22h00

Arrêt « Champ de foire »

à Saint-Bonnet-en-Champsaur

non desservi

En raison des marchés d’été organisés sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, l’arrêt « Champ de Foire » ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Les Barraques-Rondpoint » à La-Fare-en-Champsaur.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère