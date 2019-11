Jusqu'au 31/08/2020 - Transisère

A compter du jeudi 3 octobre 2019

Les arrêts « l’Ordre » et « Chemin des Effonds » sont desservis à partir du jeudi 3 octobre 2019 sur les départs de Vaujany à 6h46 et de Bourg d’Oisans à 12h15 et 17h45.

