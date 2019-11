Jusqu'au 31/08/2020 - Transisère

Dès lundi 7 octobre 2019

Afin de permettre des correspondances avec la ligne Express 3, l’arrêt « Pont de Champ » à Jarrie est ajouté aux départs suivants :

- Le Bourg-d’Oisans à 6h15, 6h50, et 8h10 (ligne 3000)

- Grenoble à 11h, 17h20, 17h25 et 18h25 (ligne 3000) et à 16h30 et 17h30 (ligne 4100)

- La Mure à 6h30 et 7h30 (ligne 4100)

- Et tous ceux de la ligne 4101

