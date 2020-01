Jusqu'au 10/01/2020 - Transisère

Dès le 6 janvier, vous pourrez tester l'application MyBus pour acheter et valider votre titre de transport mais aussi suivre votre car en temps réel !



Téléchargez l'appli MyBus et rendez-vous sur www.transisere.fr / titres et tarifs / les titres de transport sur téléphone.