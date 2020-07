Jusqu'au 06/07/2020 - Transisère

Lundi 6 juillet 2020

Arrêts « Les Célestes » à Vienne et « Bérardier » à Jardin

Non desservis

Entre 8h30 et 18h00

En raison de travaux sur la commune de Vienne, les arrêts « Les Célestes » à Vienne et « Bérardier » à Jardin ne seront pas desservis entre 8h30 et 18h00.

Merci de vous reporter aux arrêts « Temple de Cybèle » à Vienne (exceptionnellement desservi) ou « Chez Meunier » à Estrablin.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère