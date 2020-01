Jusqu'au 23/01/2020 - Transisère

Ce jeudi 23 janvier, suite à une circulation difficile en raison d'un accident sur l'A43 et d'une manifestation, des retards compris entre 15 et 30 minutes sont à prévoir sur les lignes 1920,1930 et 1940.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère