Jusqu'au 01/05/2020 - Transisère

Dès mardi 24 mars 2020

Dans le respect des mesures prises par le gouvernement visant à restreindre au maximum les déplacements de la population et faute de fréquentation, les lignes 1150, 1380, 1981, et 7110 ne circuleront plus à partir du 24 mars 2020.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère