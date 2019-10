Jusqu'au 03/07/2020 - Transisère

Dès mercredi 25 septembre 2019

En raison de sureffectifs, le départ de 12h05 de la Place Hector Berlioz à La Côte-Saint-André en direction de Bourgoin-Jallieu est décalé de 5 minutes et fixé à 12h10.

Il ne desservira plus les arrêts « Le Contour », « Route de Flachères ». Il desservira l’arrêt « Place » à Champier.

Un second départ sera mis en place à 12h05 au départ de la « Place Hector Berlioz », il desservira la Cité Scolaire (emplacement 23) et les arrêts « Place » et « Route de Flachères » à Champier.

