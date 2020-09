Jusqu'au 31/08/2021 - Transisère

Dès le lundi 28 septembre

Le départ de 6h37 des Avenières Veyrins-Thuellin et à destination de La Tour du Pin est avancé de 2 minutes en période scolaire et en période de vacances scolaires et été.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère