Infos transport en commun : Jusqu'au 29/12 08:00, ligne C5 déviée entre Esclangon et Vallier-Catane (fuite gaz)
Perturbation
La ligne C5 est déviée entre les arrêts Esclangon et Vallier - Catane en raison d'une fuite de gaz secteur Rue Ampère, Grenoble. Déviation via A480. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare