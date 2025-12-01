itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/12/2025

Infos transport en commun : Jusqu'au 29/12 08:00, ligne C5 déviée entre Esclangon et Vallier-Catane (fuite gaz)

Perturbation

Jusqu'au 29/12/2025 - M réso

La ligne C5 est déviée entre les arrêts Esclangon et Vallier - Catane en raison d'une fuite de gaz secteur Rue Ampère, Grenoble. Déviation via A480. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
Voir toutes les infos trafic