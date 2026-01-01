itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/01/2026

Infos transport en commun : Jusqu'au 29/01 02:00, Ligne 55 travaux Rue de la Résistance, Saint-Martin-le-Vinoux

Perturbation

Jusqu'au 28/01/2026 - M réso

En raison de travaux, en direction de l’Hôtel de Ville, les arrêts Conrad Killian et Hôtel de Ville ne sont pas desservis. Reportez-vous à l’arrêt du bus relais situé sur l’avenue de Grenoble, à quelques mètres de la station TRAM E. En direction du Col de Clémencières, l’arrêt Résistance n’est pas desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires situés sur la rue de la Résistance.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M réso

    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville
    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières
Voir toutes les infos trafic