Infos transport en commun : Jusqu'au 28/12 02:00, ligne C3 déviée direction V. Hugo entre E. Esmonin et Vigny (fermeture voies)

Jusqu'au 27/12/2025 - M’Réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny en raison d'une fermeture de voiries secteur Christophe Turc. A partir de lundi 11 août, un poteau provisoire sera positionné rue Lucien Andrieux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus C3 GRENOBLE Victor Hugo / ÉCHIROLLES Centre du Graphisme M’Réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    • Christophe Turc GRENOBLE
    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme
