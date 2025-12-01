Perturbation

Jusqu'au 27/12/2025 - M’Réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny en raison d'une fermeture de voiries secteur Christophe Turc. A partir de lundi 11 août, un poteau provisoire sera positionné rue Lucien Andrieux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.