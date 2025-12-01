Perturbation

Jusqu'au 27/12/2025 - M’Réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny en raison d'une fermeture de voiries secteur Christophe Turc. Se reporter au poteau provisoire positionné rue Lucien Andrieux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.