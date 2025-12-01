itinisère

Date d'impression : 18/09/2025

Infos transport en commun : Jusqu'au 28/12 02:00, ligne C3 déviée direction entre E. Esmonin et Vigny (fermeture voies)

Perturbation

Jusqu'au 27/12/2025 - M’Réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Edmond Esmonin et Vigny en raison d'une fermeture de voiries secteur Christophe Turc. Se reporter au poteau provisoire positionné rue Lucien Andrieux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 GRENOBLE Victor Hugo / ÉCHIROLLES Centre du Graphisme M’Réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
