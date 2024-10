Perturbation

Jusqu'au 27/12/2024 - M'Réso

La ligne 42 est déviée en direction de Grand Sablon entre les arrêts et Champ Rochas en raison de travaux secteur Chemin de La Revirée, Meylan. L'arrêt Place de la Louisiane est reporté à l'arrêt provisoire situé à l'angle de la Rue Champs Rochas et des Aiguinards. Déviation par l'Avenue du Grésivaudan et Rue des Aiguinards. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.