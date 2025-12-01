Perturbation

Jusqu'au 24/12/2025 - M réso

Durant le mois de décembre, la ligne C1 est exploitée avec des bus standards en raison de contraintes indépendantes de notre volonté. La fréquence restera globalement inchangée, mais l’usage de véhicules plus petits pourrait entraîner une affluence accrue et des temps de parcours plus longs. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.